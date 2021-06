Piano asfalto in via Ferrarecce . Previsti lavori notturni

Caserta. Partiranno lunedì prossimo 7 giugno i lavori di rifacimento degli asfalti in via Ferrarecce, L’intervento, effettuato in orario notturno, sarà suddiviso in due parti così come previsto dall’ordinanza di traffico n.175 della Polizia Municipale di cui si riporta il dispositivo.

“Al fine di effettuare la scarifica e posa in opera del binder sono istituiti sui tratti di strada appresso indicati, rispettivamente:

1) VIA FERRARECCE, tratto compreso tra tra il sottopasso S. Commaia e Via De Martino, VIA FORGIONE, VIA NERONI e VIA E. FERMI, LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, DALLE ORE 21:00 DEL 07/06/2021 ALLE ORE 06:00 DEL 08/06/2021 e il DIVIETO DI SOSTA E FERMATA AMBO I LATI VALIDO PER OGNI CATEGORIA DI UTENZA sulle citate strade dalle ore 19:00 del 07/06/2021 alle ore 06:00 del 08/06/2021 ;

2) VIA FERRARECCE, tratto compreso tra il sottopasso S. Commaia e Via Unità Italiana, LA CHIUSURA AL TRAFFICO DALLE ORE 21:00 DEL 08/06/2021 ALLE ORE 06:00 DEL 09/06/2021 e il DIVIETO DI SOSTA E FERMATA AMBO I LATI VALIDO PER OGNI CATEGORIA DI UTENZA sulla citata strada dalle ore 19:00 del 08/06/2021 alle ore 06:00 del 09/06/2021;

al fine della posa in opera del tappetino d’asfalto, rispettivamente, l’istituzione:

3) VIA FERRARECCE, tratto compreso tra il sottopasso S. Commaia e Via De Martino, VIA FORGIONE, VIA NERONI e VIA E. FERMI, LA CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE, DALLE ORE 21:00 DEL 09/06/2021 ALLE ORE 06:00 DEL 10/06/2021 e il DIVIETO DI SOSTA E FERMATA AMBO I LATI VALIDO PER OGNI CATEGORIA DI UTENZA sulle citate strade dalle ore 19:00 del 09/06/2021 alle ore 06:00 del 10/06/2021 ;

4)VIA FERRARECCE, tratto compreso tra il sottopasso S. Commaia e Via Unità Italiana, LA CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO DALLE ORE 21:00 DEL 10/06/2021 ALLE ORE 06:00 DELL’ 11/06/2021 e il DIVIETO DI SOSTA E FERMATA AMBO I LATI VALIDO PER OGNI

CATEGORIA DI UTENZA sulla citata strada dalle ore 19:00 del 10/06/2021 alle ore 06:00 DELL ’11/06/2021”

Si raccomanda di prestare attenzione alla sosta notturna delle auto nelle strade interessare dai lavori al fine di evitarne l’eventuale rimozione forzata, necessaria per il regolare svolgimento dell’opera.

L’ordinanza completa è disponibile all’albo pretorio e sull’home page del portale comunale.