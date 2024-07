Piano da 110 milioni di euro per l’ospedale di Sessa Aurunca

Sessa Aurunca.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ieri sera è intervenuto a Sessa Aurunca per la presentazione del progetto di realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero, presenti all’evento il progettista Enzo Magnetta, il direttore dell’ASL di Caserta Blasotti,il Sindaco Lorenzo Di Iorio e il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero.

Nel corso dell’evento è stato discusso il progetto di realizzazione ospedaliera, definito dai protagonisti della manifestazione “in avanzata fase di elaborazione” che dovrebbe avvalersi di una somma pari a 110 milioni di euro.

A quanti sono accorsi all’evento è saltato da subito all’occhio come l’evento rappresentasse null’altro che una vetrina politica,difatti nessuno degli ospiti è riuscito a fornire una data certa in merito agli inizi dei lavori. Il Presidente del Consiglio Regionale Oliviero ha più volte affermato che “verrà rispettato il calendario”, senza però fornire ulteriori dettagli in merito.

È notorio, ai cittadini del posto, lo stato di abbandono in cui versa l’ospedale San Rocco,all’interno del quale – da anni – si registrano una cronica mancanza di personale e la contingente necessità di effettuare lavori di ristrutturazione del Pronto soccorso. Lodevole, di contro, l’iniziativa del comitato “San Rocco Bene Comune” che ha organizzato una protesta pacifica davanti al cinema Corso, sottolineando l’importanza sì di un nuovo presidio ospedaliero, insistendo tuttavia sulla buona manutenzione di quanto allo stato attuale rappresenta l’unico punto di riferimento ospedaliero della zona.