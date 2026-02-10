Piano di rilancio del Centro Direzionale

Piano da 80 milioni per rilanciare il Centro Direzionale

Il Comune di Napoli ha approvato un piano di riqualificazione da 80 milioni di euro per il Centro Direzionale, con l’obiettivo di restituire funzionalità e decoro a una delle principali aree direzionali della città.

Gli interventi riguardano pavimentazioni, scale mobili, ascensori, strade e spazi pubblici, oltre al recupero di aree verdi e parcheggi. Previsti anche lavori sui sistemi di drenaggio delle acque e sul miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità pedonale.

La delibera è stata approvata nelle ultime settimane dalla giunta comunale. I primi lavori partiranno dai sistemi di risalita, da tempo fuori uso, considerati fondamentali per la vivibilità dell’area.

Il progetto punta a riattivare il Centro Direzionale, ridurre il degrado e favorire una maggiore presenza di cittadini, uffici e attività, integrando il quartiere con il resto della città.

Articolo di Susy Cepollaro