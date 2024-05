Piano regionale della Prevenzione: alla Reggia di Carditello un incontro per la Giornata Mondiale senza tabacco

L’evento, previsto per il giorno 31 maggio 2024, presso Reggia di Carditello, si colloca tra gli obiettivi del Programma Predefinito 03 “Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute” (PP03-LLPS) previsto dal Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025. L’obiettivo dell’iniziativa, in occasione della Giornata Mondiale senza tabacco, è approfondire la diffusione del fenomeno sul territorio, la percezione dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro, spesso caratterizzati dalla compresenza di più fattori di tossicità, da parte degli operatori e fornire informazioni circa gli strumenti disponibili presso l’ASL Caserta per la disassuefazione dall’utilizzo di prodotti del tabacco. L’incontro è coordinato dal Dipartimento di Prevenzione, diretto dal Dott. Giancarlo Ricciardelli, e dal Dipartimento delle Dipendenze, diretto dalla Dott.ssa Lilia Nuzzolo. È coinvolto, inoltre il Personale di entrambi i Dipartimenti nel Gruppo di Lavoro della Linea, coordinato dalla Dott.ssa Rosa Giglio. Prenderanno parte all’evento il Dott. Beniamino Schiavone, Confindustria Caserta; il Dott. Tommaso De Simone, Camera di Commercio di Caserta, le Sigle Sindacali CISL, Dott. Giovanni Letizia; CGIL, Dott.ssa Sonia Oliviero; UIL, Dott. Pietro Pettrone; i dipendenti dell’ASL e di quelle Aziende che, sul territorio, hanno aderito al PP03. Scopo dell’incontro è realizzare il trasferimento delle buone prassi per contrastare il consumo dannoso del fumo di tabacco, dai luoghi di lavoro agli ambiti familiari dei lavoratori, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione. I lavoratori, e di conseguenza le loro famiglie, sono infatti i destinatari finali di quelle informazioni e di quei comportamenti, tesi al mantenimento del bene salute, che gli operatori del gruppo di lavoro trasmetteranno agli intervenuti all’evento. Durante l’incontro è prevista un’indagine conoscitiva mediante la somministrazione di un questionario anonimo che darà lo spunto per alcune riflessioni da condividere. Inoltre, verrà fornito un link (bit.ly/tabacco24) per poter accedere gratuitamente ad un percorso di cessazione tabagica fornito dal Centro Antifumo del Dipartimento Dipendenze dell’ASL Caserta. Presenzieranno il Dott. Amedeo Blasotti, Direttore Generale Asl Ce; il Dott. Saverio Misso, Direttore Sanitario Asl Ce. Relazioneranno il dott. Angelo D’Argenzio, Direttore del SEP, il quale presenterà i “dati epidemiologici riferiti alla provincia di Caserta sul tabagismo”; il Dott. Rosa Orabona (Componente Gruppo di Lavoro P03), su Le interferenze tra fumo ed ambiente di lavoro; Il Dott. Giovanni Di Martino (Componente Gruppo di Lavoro P03) su Eziopatogenesi del disturbo da uso di tabacco; il Dott. Guglielmo Lauro (Componente Gruppo di Lavoro P03) su La gestione terapeutica della dipendenza da uso di fumo di tabacco. Analisi dei risultati del questionario on line.