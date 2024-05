Piazza della Vaccheria. Dall’ Inaugurazione allo “ sfascio” questione di un attimo

Caserta.Sono passati pochi giorni giorni dall’ inaugurazione di Piazza Madonna delle Grazie in località’ Vaccheria e già’ ci ritroviamo a parlare della stessa .

Dalle prime ore della giornata di oggi , domenica 26 maggio, stanno arrivando numerose segnalazioni dei residenti i quali ci hanno riferito che quella Piazza, da poco rimessa a nuovo , da ieri sera si presenta con una vistosa crepatura nella pavimentazione.

Non siamo in grado in questo momento di ricostruire l’ accaduto ma di fatto si tratta di un danno sostanziale causato probabilmente da qualche automobilista “ distratto” che avrebbe potuto abbattere uno dei paletti che delimita la strada.

Se le dinamiche dell’ accaduto dovessero confermare la nostra ipotesi ovviamente non sarebbe l’ Amministrazione Comunale responsabile anche se , e scusate il francesismo , avere qualche dubbio sul materiale e la messa in opera dei lavori pensiamo sia più che legittimo .