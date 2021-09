Piazza Comunale di San Clemente :parla Varone , residente di zona

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota scritta di un residente di San Clemente .

”Gentile redazione di Belvederenews leggo con molto piacere i vostri articoli che puntualmente non ci fate mancare.

Oggi leggo della visita del candidato sindaco Ciro Guerriero nella Piazza Comunale di San Clemente ormai nota a tutti grazie alle continue segnalazioni, certo né sue né di altri.

È un piacere quindi, oltre che un onore, che un candidato sindaco in fase di campagna elettorale porti all’attenzione dei cittadini l’attuale degrado, ma vorrei ricordare all’amico Ciro la storia di questa piazza costruita negli anni 2000 dall’attuale sindaco allora assessore ai lavori pubblici.

Il suolo in oggetto è di proprietà del sostentamento clero ed il comune di Caserta paga l’affitto, già il progetto iniziale non era quello che oggi è attualmente realizzato e forse nemmeno mai collaudato. Nel susseguirsi degli anni noi cittadini di San Clemente ci siamo sostituiti moltissime volte alle mancanza di manutenzione ordinaria da parte del comune, abbiamo più volte richiesto l’affido ma ci è stato sempre negato.

Ho personalmente proposto con preventivo della casa madre la sostituzione dei componenti vandalizzati del playground (allego preventivi), abbiamo avuto mille incontri insieme ai componenti delle varie associazioni locali e con l’assessore di riferimento ma solo chiacchiere. Quando il Comune di Caserta, nella persona del sindaco, ha deciso di calare sull’area un progetto per una pista di pattinaggio e riqualificazione dell’area, progetto sicuramente non conforme e che snatura la destinazione d’uso della stessa (ricordiamo una villetta pubblica è luogo di aggregazione anche di persone “mature”) i cittadini l’hanno vista come l’ultima spiaggia affinché l’area sia posta in sicurezza, accessibile e controllata.

Nel settembre 2019, infatti, presentammo una sottoscrizione di circa 200 firme per avere un confronto con l’amministrazione per stilare un progetto che accontentasse le reali esigenze della popolazione di San Clemente, soprattutto per bambini speciali e diversamente abili e per gli anziani che obbedisse a quegli obiettivi di inclusione sociale di cui la città ha bisogno. Infatti chiedemmo, nelle precedenti richieste, che i locali venissero affidati ad un circolo sportivo locale presente sul territorio da oltre settant’anni .

Il Sindaco non si degnò nemmeno di ascoltare il popolo rispondendo nei fatti con un progetto datato Dicembre 2019 che ad oggi non è mai partito. C’è da chiedersi come mai questi tanto sponsorizzati lavori di riqualificazione non sono mai partiti. Forse perché su un suolo di cui non si ha la proprietà non possono essere spesi soldi pubblici? Allo stato dei fatti i bambini giocano con mille pericoli in questa piazza, nei locali ci sono perdite di acqua con la 380v (vi lascio immaginare quello che può succedere). Lo scorso maggio abbiamo avuto l’ennesimo incontro con il sindaco per capire le intenzioni dell’amministrazione ma dopo mille promesse ad oggi continuano degrado e pericolo in una frazione che non ha spazi adeguati alle esigenze del popolo. Ringrazio personalmente Ciro per la sua disponibilità ma ormai è storia vecchia. Colgo l’occasione per informare che anche in questo caso farò una richiesta agli atti come è già stata fatta per la chiesetta di Santa Maria a Macerata riguardo al per il restauro effettuato durante la giunta Del Gaudio. Ad oggi però la chiesetta, di proprietà del comune, è nello stesso stato antecedente all’opera di restauro. Sinceramente ci siamo stufi di essere presi in giro. Ora si passa dalle parole hai fatti. E parlo da San Clemente purosangue e non da candidato”