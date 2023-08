Piazza Vanvitelli . Palo della luce con fili elettrici scoperti . Evitato il peggio per un ragazzino in bici

Caserta. Un palo della luce che presenta fili elettrici scoperti rappresenta un pericolo per chiunque . Nella mattinata di oggi , domenica 6 agosto, In Piazza Vanvitelli Poteva andare diversamente per il ragazzino che mentre pedalava ha urtato leggermente il palo di una luce che presentava fili elettrici scoperti .

Per fortuna l’ impatto ha procurato solo scintille e provocato solo paura al ciclista e qualche passante. Non ci sono stati danni ma speriamo che l’ evitata tragedia spinga chi preposto ad intervenire ripristinare una condizione di normalità.