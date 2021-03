Di Jessica.A. Silvestro

Caserta. Oggi in piazza Vanvitelli,nel cuore della città di Caserta, è stato attaccato esattamente al cancello posto sotto dùla statua di Luigi Vanvitelli uno striscione che recita: “mal politica per 4 anni e mezzo.. e in sei mesi dovremmo cambiare idea?”

È un palese attacco diretto all’amministrazione comunale,ma non si conosce,per ora,l’artefice che si firma con un appellativo molto significativo: l’alternativa.

Ce ne saranno degli altri,o si tratterà di un caso unico?