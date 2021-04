Piazzetta Padre Pio Marco Cicala: come saranno salvaguardati gli alberi presenti

Il Consigliere Comunale di Città Futura Marco Cicala ha presentato al Comune di Caserta una nuova istanza sul progetto di riqualificazione della piazzetta Pio approvato in giunta comunale. Avendo appurato che tale progetto prevede l’abbattimento di un elevato numero di alberi ad alto fusto e che il Sindaco Marino ha pubblicamente dichiarato di rivedere il progetto per salvaguardare gli alberi chiede: “a nome di tutti i cittadini che rappresentiamo, di conoscere l’attuale situazione e intendimenti sull’abbattimento degli alberi posto che, ad oggi, non risulta nessuna variante all’iniziale progetto approvato. Qual è la politica ambientale che tale Amministrazione intende portare avanti visto che non risulta prendere in facto la salvaguardia delle piante stesse, con la naturale conseguenza della tutela della fauna urbana insistente, che sono ossigeno e vita in un mare di cemento, non ascoltando i cittadini che chiedono, avendone diritto, di avere più aree verdi a dimensione dei bambini, già da tempo costretti in casa per politiche inesistenti in loro favore ed ora anche a causa del Covid19.”