Picchia il bambino con un cucchiaio di legno: scarcerato

Catania. Grazie ad un video, postato sul profilo social di un parente, dalla vittima stessa, è stato possibile fermare, sabato 3 Gennaio, un 59enne che malmenava il figlio della compagna, un bambino di undici anni, con un cucchiaio di legno.

Secondo le prime ricostruzioni, l’intervento “educativo” sarebbe stato richiesto proprio dalla madre dell’ undicenne, al compagno, con il quale ha avuto altri tre figli, e che avrebbe adottato anche il primo figlio della donna, dandogli il cognome.

Il bambino, secondo la testimonianza della madre che riprendeva, mentre l’uomo colpiva ripetutamente il bambino col cucchiaio di legno, urlandogli “io sono il tuo padrone”, sarebbe “ingestibile, non ascolterebbe, direbbe bugie, le avrebbe rubato dei soldi e l’unica persona di cui avrebbe veramente timore è il padre”, ovvero il compagno che gli ha dato il cognome.

Grazie alla tesi sostenuta dall’uomo e dalla madre del piccolo, la decisione del Gip è stata quella di scarcerare il 59enne, rigettando la richiesta della Procura di emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo.

Secondo il Giudice, infatti, non sarebbe supportata da indizi che ne certifichino la gravità poiché l’unica contestazione è quella contenuta nel video finito su TikTok.