Picchia la moglie in strada. Interviene la Polizia

Maddaloni- Scene di violenza ieri mattina nel parcheggio di bar che insiste sulla strada statale 265, arteria di collegamento tra la valle di Suessola e Caserta. Un uomo, militare 62enne in pensione, ha aggredito la moglie prendendola a schiaffi, calci e pugni pubblicamente nel piazzale del bar. Il tutto avveniva sotto gli occhi increduli dei tanti avventori del bar che si trovavano a passare e a parcheggiare. Più veloci di loro a tentare di sottrarre la donna a tanta violenza è stata una volante della Polizia, che si trovava poco distante per le normali attività di controllo del territorio, attirata dalle urla, interveniva tempestivamente per calmare gli animi ed impedire degenerazioni e ulteriore violenza. L’uomo è stato allontanato dagli agenti di polizia, mentre per la donna è stato chiamato il 118 per medicarla. Il commissariato di polizia di Maddaloni sta indagando sul caso nel più stretto riserbo.