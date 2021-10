Di Linda Rea

Caserta. L’artista Sasha Vinci, uno dei vincitori, insieme ad altri artisti, della prima edizione del “WOODEN RENAISSANCE”, promosso dalla Reggia di Caserta e dal direttore Tiziana Maffei, sta presentando, partendo da Piazza Ruggiero, passando per le vie del centro e terminando il corteo nel Bosco della Reggia: “PICCOLA PRIMAVERA DORATA”, una performance che vede il coinvolgimento di cittadini e studenti nella realizzazione di un’opera che parte fisicamente e concettualmente dall’albero, non solo come materia naturale protagonista del Parco Reale, in cui verrà installata l’opera, una volta terminata, ma soprattutto come entità simbolica connessa a diversi archetipi.

Nei giorni scorsi l’artista ha misurato altezza, lunghezza e profondità del capo di ciascun partecipante, ricavando, da queste tre dimensioni, dei parallelepipedi regolari, che rappresentano simbolicamente l’identità dell’individuo.

Ciascuno, durante questa marcia, terrà in mano il suo solido di legno, mentre due bande musicali suoneranno una marcia sinfonica.

Grazie anche al supporto del meteo, in questa calda giornata autunnale, si nota una cospicua quantità di partecipanti, muniti di mascherine e greenpass, nel rispetto delle normative anticovid.

Nei giorni successivi a questa performance, Sasha Vinci assemblerà tutti i solidi in un “AXIS MUNDI”, “UN ALBERO DEL MONDO”.

PRIMAVERA DORATA è un “ELOGIO ALLA RINASCITA”, come ha espresso nelle sue parole, l’artista.

Per chi volesse assistere a questa significativa iniziativa, il corteo sta percorrendo le vie del centro e terminerà, come anticipato, all’interno di un punto stabilito nel Bosco della Reggia.