Piccoli cittadini celebrano la PACE. Le foto

Maddaloni – Gianni Rodari lo aveva messo per iscritto in una sua celebre filastrocca che dovrebbe essere ripetuta come un mantra da tanti adulti I bambini lo sanno, invece, ci credono, e lo hanno voluto gridare forte, scriverlo a caratteri cubitali neri, per essere letta anche da lontano, e circondarlo con le loro impronte colorate come i colori dell’arcobaleno che simboleggia la pace, nella giornata che la celebra. Questa la splendida iniziativa dell’ASILO PONY di Maddaloni che in gemellaggio con l’asilo Padre Pio di Messercola ha organizzato per oggi, 21 settembre, giornata internazionale della pace.

Presente con loro a realizzare questo murales dell’uguaglianza l’assessore alla cultura Caterina Ventrone, sempre attenta alle tante iniziative che fanno crescere la città contribuendo come amminisitrazione non solo in maniera rappresentativa ma sopratutto concreta.

“La direttrice Rosa Vigliotti ci ha chiesto la disponibilità di questo muro nella villa comunale che è stato prontamente concesso. La scuola deve prima di tutto crescere cittadini rispettosi della diversità che è arricchimento interiore e portatrice di valori oggi più che mai di grande attualità come l’accoglienza e la condivisione. E io sono stata felice di vivere questa giornata con bambini che con la loro innocenza e spontaneità credono nella bellezza dei cuori e per questo possono portarci verso un mondo migliore e più giusto” ha dichiarato l’assessore.

Un plauso va alle scuole che hanno messo in piedi questa originale iniziativa di grande sensibilità e altamente formativa.