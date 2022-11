Picierno (Pd): “Oggi Pe è stato bersaglio di un attacco informatico russo. Non ci faremo intimidire

“Il Parlamento Europeo oggi è stato bersaglio di un attacco informatico, subito rivendicato da un gruppo filo – Cremlino. L’azione ha paralizzato il sito dell’Eurocamera. L’offensiva è avvenuta proprio nel giorno in cui il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che definisce la Russia “stato sponsor del terrorismo”.Si tratta quindi di un atto che reca anche una valenza provocatoria e simbolica. Oggi abbiamo assistito a un altro pezzo della guerra ibrida che Putin ha sferrato contro il mondo libero. Tutto ciò non ci intimidisce e non ci fa arretrare nel pieno sostegno al popolo ucraino”.

Lo afferma, in una nota, la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno