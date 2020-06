Piedimonte Matese piange il Dott. Daniele Ferrucci

Piedimonte Matese. ” Un uomo, un padre, un marito un medico ed un amico meraviglioso..

certe persone dovrebbero vivere in eterno. Oggi Piedimonte e non solo piange una grande perdita. Che la terra ti sia lieve Doctor“. Con queste parole, alcuni amici hanno salutato il Professor Daniele Ferrucci, noto medico dell’Ospedale cittadino, venuto a mancare ieri 1 giugno 2020 in seguito ad una brutta malattia.

Nato a Piedimonte Matese l’11 marzo 1963, Daniele Ferrucci si era laureato in Medicina e Chirurgia nel 1995 ed era stato molto attivo sia sul fronte della professione che su quello della politica, amato e stimato da tutti i colleghi.

Dirigente medico all’ospedale di Piedimonte , Ferrucci aveva ricoperto anche la carica di assessore provinciale. Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sui social da parenti ed amici, increduli difronte a questa tragedia.

” Un uomo perbene, altruista, medico preparato, politico onesto, ispirato da sani valori, ha sempre indirizzato la propria azione professionale e politica a favore della collettività.Ciao Daniele Ferrucci!!! Ci hai sorpreso tutti…!!! Ci mancherai!”