San Nicola la Strada – Sabato 7 marzo e domenica 8 marzo il Qua…si Teatro Antonio Allocca celebra la Giornata della Donna con uno spettacolo speciale: arriva “Piacere mio”, monologo tragicomico scritto, diretto e interpretato da Piera Russo e prodotto da Emotiva.

Piera Russo è sannicolese e la sua presenza sul palco del piccolo teatro cittadino assume uno spessore identitario evidente. Dopo una carriera costruita con studio, disciplina e una presenza costante tra cinema, televisione e teatro, l’attrice riporta nella sua città un lavoro maturo, personale e originale.

“Piacere mio” ha debuttato al Teatro Trianon Viviani nell’ambito del Campania Teatro Festival, palcoscenico di rilievo nel panorama nazionale.

Una formazione solida, una carriera in crescita

Nata a Caserta nel 1991, Piera Russo si è diplomata all’Accademia Teatro Azione di Roma e ha approfondito la sua formazione con maestri come Dario Fo, Franca Rame e Giorgio Albertazzi.

Parallelamente ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia Clinica, elemento che si riflette nella profondità dei suoi lavori.

In televisione ha preso parte a produzioni Rai come Mina Settembre e Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, oltre alla sit-com “F…Atti Unici” con la regia artistica di Lello Arena.

Al cinema ha lavorato, tra gli altri, in Sono tornato di Luca Miniero, “Il sorriso di San Giovanni” di Ruggero Cappuccio, “Un pugno di amici” di Sergio Colabona, “Ammen” di Ciro Villano e nel cortometraggio “Milena” di Stefano Amatucci al fianco di Maria Grazia Cucinotta.

Con il corto “Uccia” ha vinto il premio come miglior attrice protagonista al Carpine Corti Festival

L’intervista

Piera Russo ha concesso un’intervista esclusiva ai lettori di Belvedere News, un’occasione preziosa per conoscerla più da vicino, tra percorso artistico, radici sannicolesi e nuovi progetti.

Il Qua…si Teatro è un ritorno a San Nicola o non ti sei mai mossa di qui?

«In realtà, dopo il periodo di formazione romano, sono riuscita a lavorare sempre tra Napoli, Roma e Caserta avendo come base San Nicola. Attualmente ho un progetto a cui tengo molto in cui metto assieme le competenze in psicologia e la professione di attrice: il corso “Metamorfosi”, patrocinato dal Comune di San Nicola la Strada, che quest’anno si terrà al Teatro Pirandello. È un percorso aperto a tutti, in cui utilizzo la recitazione come strumento di conoscenza delle emozioni e di sviluppo delle abilità comunicative».

Di “Piacere mio” curi anche la regia: una nuova passione o un percorso naturale?

«Ho già curato la regia di “Respiro Piano”, un monologo che ho diretto e interpretato dal 2019 al 2022. “Piacere mio” è uno spettacolo particolarmente adatto alla giornata dedicata alle donne. È una storia semplice, in cui si ride e si piange, nata dalla scoperta di un vecchio manuale di economia domestica, pensato per educare le bambine a essere “serenamente sottomesse” fin dalla più tenera età».

Il debutto al Trianon Viviani che emozione è stata?

«Una felicità incommensurabile, anche perché era nell’ambito del Campania Teatro Festival. Ma soprattutto perché il pubblico di Napoli è molto esigente. Ero emozionatissima».

Hai collaborazioni che spaziano dal teatro classico alla fiction e al cinema. A quali generi ambisce l’attrice Piera Russo?

«Non ne preferisco uno. Teatro e cinema sono linguaggi molto diversi, ma esistono, secondo me, solo due modi di lavorare: bene e male. Io cerco di farlo bene, a prescindere dal mezzo, anche se guardo con particolare interesse al Cinema».

Dove ti vedremo prossimamente?

«Ho recitato in due fiction che andranno in onda in prima serata su Rai 1: “A casa di papà” con Serena Autieri e “Fräulein per caso” con Giorgio Pasotti, dove ho un ruolo di rilievo».

L’appuntamento, dunque, non sarà solo a teatro: presto la ritroveremo anche in prima serata sul piccolo schermo.

Orari e indirizzi

📅 Sabato 7 marzo – ore 20:30

📅 Domenica 8 marzo – ore 18:30

📍 Qua…si Teatro Antonio Allocca

Via IV Novembre 48, San Nicola la Strada (CE)

☎ Info e prevendite: 328 3204632