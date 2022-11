Pierino d’ Oro . Per i primi 50 anni Di Nuzzo prepara una mostra

San Nicola La Strada. Il patron Enzo Di Nuzzo è già al lavoro per l’ edizione 2024 della rassegna canora ” Il Pierino d’ Oro” . Nel 2024 . infatti, il festival San Nicolese festeggerà cinquant’anni. Mezzo secolo da quando il mai dimenticato Pierino Fusco decise di istituire questo premio diventato , ormai, un brand per la Provincia di Caserta e non solo.

Il vulcanico Enzo Di Nuzzo , per i primi cinquant’ anni del Pierino , ha pensato di allestire una mostra retrospettiva il cui materiale sarà fornito da tutti coloro che hanno partecipato alla Kermesse-” Chiunque dispone di fotografie della propria partecipazione al mini festivale- ha dichiarato Enzo Di Nuzzo- può recarsi in Piazza Parrocchia dal fotografo Pino Pasquariello che provvederà a scannerizzarla .

La foto scannerizzata verrà utilizzata per la mostra da realizzare in occasione del cinquantenario mentre quella originale sarà immediatamente restituita al proprietario.”

Insomma Enzo Di Nuzzo , ancora una volta , è pronto a stupirci con una rassegna fotografica in grado di raccontare . attraverso i fatti del Pierino D’ Oro , di come siano cambiati i costumi , le abitudini , e la moda da cinquant’ anni ad oggi nella nostra Provincia.