Pierino d’Oro, tutto pronto per la 47° edizione

Tutto pronto per la 47°edizione del Pierino d’Oro, il festival canoro di S.Nicola La Strada ideato da Pierino Fusco e portato avanti dal 1992 dal giornalista Enzo Di Nuzzo.

La kermesse è in programma per domenica 19 settembre, alle ore 20.00, presso la Rotonda di San Nicola La Strada.

Una sinergia tra il patron Enzo Di Nuzzo, le istituzioni e altre realtà locali: “Un grande grazie va al Comune di San Nicola La Strada, ed in particolare all’assessora Alessia Tiscione, che ha messo a disposizione la Protezione Civile locale per il coordinamento. Senza dimenticare i nostri partners Sabatononsolosport e Radio RCN“.

Il festival consisterà in una gara canora dedicata ai più giovani, con gironi per fasce di età dai 6 ai 30 anni.

In mezzo una giuria di altissimo livello con personaggi dello spettacolo e della cultura come Lucia Cassini, Enzo Gnesutta, Pasquino Corbelli, Stefanino De Maria, Morena De Rosa.

La conduzione è affidata a Luisa Di Nuzzo, affiancata dai valletti Sara Cerreto e Gabriel Novaco.

Ospite d’onore il celebre illusionista Hamadi, ma le esibizioni non si fermano qui: in programma anche Annalisa Liccardi, già vincitrice del premio e in gara a Sanremo Giovani, un’ esibizione di Lucia Cassini e Mary Viscione oltre che un omaggio alla memoria di Gianni Nazaro tributato da Tonino Migliore.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle regole Covid, con l’organizzazione pronta a dotare ogni artista di una personale spugna per i microfoni, e si chiuderà con una ricca premiazione per tutti i partecipanti in gara offerta dagli sponsors.