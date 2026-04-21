Pierpaolo Sepe è il nuovo direttore artistico del Trianon Viviani

La Regione Campania ha annunciato l’esito della selezione del nuovo direttore artistico del Trianon Viviani: l’incarico è stato affidato al regista Pierpaolo Sepe. La nomina è stata comunicata nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella Sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, cui sono intervenuti il presidente della Regione Campania Roberto Fico, l’assessore alla Cultura della Regione Campania Ninni Cutaia, il presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Trianon Viviani Giovanni Pinto, il capo di gabinetto della Città Metropolitana di Napoli Raffaele Chianese — in rappresentanza del socio fondatore — e lo stesso Sepe.

Regista napoletano attivo da oltre trent’anni tra Napoli e Roma, Sepe ha firmato più di sessanta regie, attraversando la drammaturgia contemporanea e i classici del Novecento. Ha collaborato con il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro di Roma, il Teatro Stabile del Veneto, il Teatro Eliseo, il Teatro Bellini e il Trianon. Tra i riconoscimenti: il Premio Ubu (2001) per 4.48 Psychosis di Kane, il Premio Flaiano per la regia teatrale (2005) e il Premio Nazionale della Critica (2012) per Le cinque rose di Jennifer di Ruccello.

Ogni stagione prevede una produzione teatrale originale, una produzione musicale o teatro-concerto, un progetto dedicato alla sceneggiata contemporanea e uno spazio per la drammaturgia under 35. Si intende lavorare alla creazione di una Accademia dei Mestieri del teatro Trianon, percorso formativo annuale rivolto ad attori, macchinisti, tecnici luci, fonici, elettricisti di scena e attrezzisti, con attenzione ai giovani e alle fasce sociali più fragili del territorio campano. La canzone napoletana sarà asse portante del cartellone, con la consulenza musicale di Daniele Sepe e Francesco Forni. Un Focus Viviani permanente — articolato in produzioni, seminari e pubblicazioni — integrerà la figura di Raffaele Viviani nella programmazione in chiave contemporanea.

Ph Ernesto Albano