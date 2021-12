Pietramelara/ “Ciao Nicola”, volontario esemplare del nucleo comunale di Protezione Civile

Pietramelara. Lottava da qualche anno contro un brutto male che lo ha portato via non solo all’affetto dei propri cari, ma anche a quello di un’intera comunità.

È scomparso prematuramente Nicola Izzo, lo “storico volontario del nucleo comunale di Protezione Civile e gonfaloniere del Comune di Pietramelara in tutte le manifestazioni istituzionali che richiedevano la presenza dello stendardo”.

“Tra i pionieri del nucleo comunale di Protezione Civile pietramelarese sempre presente ovunque vi fosse bisogno di aiuto, di sostegno e soprattutto di soccorso. Al fianco del primo coordinatore della P. C. locale Carmelo ColaPietro è stato sempre tra i punti di riferimento del gruppo di volontari; un ruolo chiave che ha continuato a rivestire con determinazione al fianco dell’attuale coordinatore della P. C. Maresciallo Franco Fochetti.

A soli 55 anni lascia una grande eredità di valori ed ideali a cui tutti i volontari, soprattutto i più giovani, continueranno ad ispirarsi.

Alla moglie Anna, ai figli e a tutta la famiglia giunga il nostro cordoglio e l’abbraccio di tutta la comunità che sarà sempre riconoscente dell’operato del compianto Nicola”. Cosi, in una nota, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale nell’esprimere il proprio cordoglio per il terribile lutto che ha colpito la famiglia Izzo.

“Tristissima notizia per tutti noi, volontario caratterizzato da spirito collaborativo ed impegno non comune, volontario storico per Pietramelara ed esempio per tutti.

La malattia lo ha portato via alla famiglia ed a tutti noi. Riposa in pace Nicola, ti ricordo con quanto impegno e fatica chiudevi il pellegrinaggio di Castelpetroso, stanco, ma felice. Voglio ancora immaginarmi, tu, stanco e con la Croce del pellegrino, bussare alla Porta del Paradiso. Fai buon viaggio Nicola, quella porta di certo è già aperta per te”. Così ha voluto ricordare l’amico Nicola – un volontario esemplare per l’umiltà, l’umanità e la solidarietà dimostrate – il coordinatore della Protezione Civile Franco Fochetti.

Non meno profondo il cordoglio espresso dalla Società Aurora Alto Casertano.

“Per diverso tempo è stato al fianco della nostra Società rendendosi disponibile e attento al cammino dell’Aurora Alto Casertano. Ci stringiamo al dolore che ha colpito i familiari ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. Ciao Nicola”.