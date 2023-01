Pietro Grasso al Liceo “Domenico Cirillo” con “Il mio amico Giovanni”

Il 24 gennaio, presso l’aula magna del Liceo classico e musicale “Domenico Cirillo” di Aversa (DS Luigi Izzo) , sarà ospitato, in occasione della presentazione del libro Il mio amico Giovanni (Feltrinelli editore, con prefazione di Roberto Saviano) Pietro Grasso, che è stato Presidente del Senato della Repubblica durante la XVIII legislatura, Presidente supplente della Repubblica italiana, in seguito alle dimissioni di Giorgio Napolitano e fino al giuramento di Sergio Mattarella il 3 febbraio 2015 e dal 3 dicembre 2017 al 19 aprile 2019 leader del movimento politico Liberi e uguali, da lui fondato.

La presentazione rientra nel progetto “Incontro con l’autore”, la cui organizzatrice, referente e moderatrice è la prof. ssa Sabrina Romano, coordinatrice del Dipartimento di lettere. Per affrontare la tematica oggetto del libro di Pietro Grasso, la professoressa Romano sarà coadiuvata dal giornalista del Mattino Claudio Coluzzi, che da sempre si è occupato di cronaca nera, tanto che nel 2000 è stato premiato come “Cronista dell’anno” dal Capo della Polizia. Sulla copertina del testo di Grasso è presente un accendino, che è stato il pretesto da cui è partita l’idea di scrivere su Giovanni Falcone, per raccontarne la forza, la determinazione e l’intelligenza agli allievi delle scuole superiori

“Piero, tienilo tu. Ho deciso di smettere. Se dovessi ricominciare, me lo dovrai restituire. Non ne ebbe il tempo. Conservo gelosamente quell’accendino e mi assicuro che risponda al giro della rotella con quella scintilla di fuoco, di forza, di intelligenza, di determinazione, che ricorda gli occhi del mio amico Giovanni. Nel trentennale della strage di Capaci, Pietro Grasso racconta ai ragazzi Giovanni Falcone, la loro amicizia e le tante battaglie vissute accanto al giudice simbolo della lotta alla mafia”

Pietro Grasso, nel testo, tocca tanti momenti della sua esperienza di lotta alla mafia e sottolinea la grande lezione di coraggio e senso del dovere di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di Antonio Montinaro, capo della scorta di Giovanni Falcone. L’esigenza di scrivere un testo su Falcone per i discenti è nato proprio per sottolineare l’importanza del lavoro dei docenti e dei percorsi di legalità nelle scuole.