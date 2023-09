Pignataro Maggiore/ azione cattolica organizza evento contro le mafie

L’iniziativa andata in scena nella sala consiliare del comune di Pignataro Maggiore ci catapulta nell’ottica della legalità. L’intero evento, svoltosi il 23 settembre, è stato organizzato dai ragazzi dell’azione cattolica locale. Tutti i componenti, coadiuvati dal presidente dell’associazione Pietro Feola e dall’assessore alla cultura Dott.ssa Lia Adduce, si sono impegnati nel ricostruire e sciorinare le storie dei giganti che hanno lottato contro la malavita organizzata. Tra le storie raccontate ci sono quelle di Falcone e Borsellino, ma anche di Peppino Impastato e di Annalisa Durante. Uomini, donne e bambini accomunati dallo stesso destino. I monologhi hanno risvegliato in tutti i presenti l’importanza di lottare e di non ignorare ciò che molte volte abbiamo sotto gli occhi, il tutto per non rendere vacuo l’impegno di tutti questi eroi che hanno indebolito le cosche.