Pignataro Maggiore, incendio divampato in notturna

Pignataro Maggiore – E’ scoppiato un incendio a Pignataro Maggiore che ha anche costretto alcune persone a riversarsi nelle strade nella notte tra il 7 e l’ 8 dicembre.

Probabilmente una fuga di gas ancora non chiaro l ‘ accaduto e come mai l’improvviso divampare del rogo. Il tutto è avvenuto lungo la via Gramsci, le fiamme avrebbero avvolto gran parte del condominio.

Distrutti al piano numeri due tende, contatori ed alcuni mobili per l’arredo dell’appartamento

Sono intervenuti in loco i pompieri