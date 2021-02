Pignataro Maggiore: incidente mortale

Un drammatico incidente, avvenuto nel casertano a Pignataro Maggiore, tra un’ Alfa 156 e una Fiat Punto, a seguito del quale la stessa Fiat Punto è finita fuori strada, un uomo ha perso la vita, si tratta di Federico Beccucci.

Dopo l’impatto molto forte tra le due autovetture, sarebbero stati allertati anche i soccorsi, che giunti sul luogo dell’incidente non hanno potuto far altro che constatarne il decesso dell’uomo identificato in un secondo momento.

A seguito dell’incidente il conducente dell’ Alfa si sarebbe anche dato alla fuga