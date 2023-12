Pignataro Maggiore/ Programma natalizio

La giunta comunale di Pignataro Maggiore ha pubblicato il programma completo degli eventi natalizi. A dare inizio ai festeggiamenti sarà, come da tradizione, l’accensione dell’albero in Piazza Umberto I con la presenza di diversi artisti di strada. A fare da sfondo ci sarà il Baccalà Village con la presenza di Enrico Porzio e Salvatore Lionello. Il 20 dicembre per onorare la “giornata della gentilezza” con un torneo di calcio femminile nello Stadio comunale di Monteoliveto. In ambito musicale i responsabili hanno scelto di avvicinare i giovani invitando cantanti come: Gabriele Esposito, Gianluca Capozzi, SamuraiJai, Bl4ir e Yang Snapp. Ci saranno anche diversi gruppi e dj emergenti. Il 24, 25 e 26 sono le giornate dedicate ai bambini con giochi gonfiabili e casetta di Babbo Natale. Il 31 ci sarà, come di consueto, il brindisi di fine anno con spettacolo pirotecnico. Il 6 di gennaio si saluteranno le festività con la consegna della calza a tutti i bambini.