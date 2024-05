Pignataro, ritorno da Pompei dei pellegrini

Sono arrivati in Piazza Umberto I, nel pomeriggio, i pellegrini di Pignataro partiti domenica sera per raggiungere il santuario della Madonna di Pompei. Quasi novanta km per una ricorrenza annuale che affonda le sue radici nella lontana prima metà del Novecento, durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, con la promessa del pellegrinaggio in cambio della vita. Per Pignataro Maggiore e per la sua comunità di fedeli, questo periodo dell’anno rappresenta momenti di significativa e intensa vita di fede; già ieri si è svolta la veglia Mariana nella Chiesa Madre e oggi, come ogni anno, sono arrivati in tantissimi ad accogliere i pellegrini dallo stancante viaggio.