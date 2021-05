Pimonte, il Prefetto Valentini incontra il sindaco in Comune

Pimonte-“Per l’intera comunità un momento importante questa mattina , in città si è recato in visita il Prefetto Marco Valentini che in comune si è lungamente intrattenuto con il sindaco Michele Palummo. “Un dialogo proficuo e trasparente che ha rivelato grande interesse del Prefetto per il nostro territorio. L’incontro è stato l’occasione per evidenziare – ha sottolineato il sindaco – come Pimonte intenda ripartire dopo la pandemia e quali siano gli obiettivi che, l’Amministrazione insieme ai cittadini ha individuato, e attraverso quali strumenti e in quanto tempo si intenda realizzarli per il rilancio dell’area. La Collaborazione istituzionale è alla base dello sviluppo del territorio – ha precisato Palummo, garantisce la sicurezza dei luoghi e la legittimità di un popolo a vivere seguendo i canoni dell’interesse comune e della limpidezza. Proseguiremo sulla strada della collaborazione a tutti i livelli istituzionali, con la Regione e la Città Metropolitana – ha concluso il sindaco – perché siamo fermamente convinti che sia l’unica strada percorribile per lo sviluppo di una comunità”.