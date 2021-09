Pimonte, si è concluso il Summer Village

Pimonte– Il Summer Village, campo estivo per i bambini di Pimonte, si è concluso con una serata di saluti e giochi che ha coinvolto i bambini, i genitori e ovviamente le associazioni e le cooperative che si sono occupate dei laboratori durante queste tre settimane. Il piazzale antistante la chiesa di San Michele ha ospitato oltre 50 bambini che con entusiasmo hanno svolto alcune delle attività del campo estivo per poi rivivere e ripercorrere, assieme ai genitori, tutti i momenti salienti di queste tre settimane, attraverso la proiezione di un filmato.

Sono stati importanti momenti di crescita, dove i bambini, attraverso i laboratori, hanno imparato cose nuove, hanno interagito tra loro in maniera costante aumentando le capacità relazioni e di lavoro di squadra, oltre ad un fondamentale contatto con la natura, rappresentato soprattutto dalla gita al monte Faito.

“Sono pienamente soddisfatta del lavoro svolto e che si è rivelato un successo, in termini di inclusione e di apprendimento del processo educativo – ha dichiarato Anna Ospizio, assessore alle politiche sociali – Dalle attività svolte è emersa la necessità di mettere in campo servizi specifici che facciano da supporto alle famiglie. La ricchezza di Pimonte sono i suoi bambini che vanno tutelati e le istituzioni devono essere un pilastro su cui poter contare. La pandemia ha distrutto le capacità relazionali dei nostri giovani, generando una fortissima incertezza nei bambini come negli adulti, tirando fuori tutte le difficoltà di adattamento a queste nuove “regole sociali” partendo dalla D.A.D. per finire all’uso incontrollato ed inappropriato dei social network. Questi sono i problemi a cui le amministrazioni locali, che devono essere ben supportate da Regione e ministeri, deve affrontare per rispondere alle necessità delle nuove generazioni”. Ha così concluso Anna Ospizio.

FOTO