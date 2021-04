Pimonte viaggia spedito verso la completa informatizzazione dell’Ente Comunale

PIMONTE – Procedono spediti i lavori per il completamento del sistema informatico dell’Ente Comunale di Pimonte. In conformità alle direttive dettate dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), il Comune sta provvedendo ad una massiccia ristrutturazione del sito web. Lo scopo è quello di semplificare la vita dei cittadini, che non dovranno più recarsi al Comune per ogni singola pratica, ma potranno utilizzare i servizi informatici per inoltrare richieste, per consegnare documenti o verificare lo stato delle pratiche stesse. Attraverso il sito www.comunedipimonte.it, si accede alla sezione “Servizi al cittadino”; l’autenticazione nell’area personale può essere effettuata in due modalità differenti, ovvero tramite registrazione al sito, fornendo un indirizzo e-mail e un documento di riconoscimento, o tramite Spid. A breve sarà attiva la possibilità di autenticarsi anche con la Carta d’Identità Elettronica. Ricordiamo a tutti i cittadini che per ultimare la procedura di registrazione al sito, con il metodo dell’e-mail, per ragioni di sicurezza è necessario recarsi in Comune per ricevere le password, in quanto le credenziali per l’accesso all’area personale del sito non possono essere rilasciate a persone diverse dal richiedente.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile inviare una mail alla casella di posta [email protected]

Attualmente sono a disposizione della cittadinanza i servizi anagrafici ed elettorali, mentre a breve sarà ultimata la parte che riguarda le pratiche edilizie, con cui contiamo di dare una svolta significativa ad una macchina ferma da decenni.

“Il servizio di E-Government consente l’erogazione dei servizi ai cittadini, alle imprese e ad altri Enti pubblici in via completamente telematica. Grazie a questa innovazione saremo in grado di offrire risposte in maniera molto più snella e veloce, riducendo al minimo i disagi e al contempo efficientando la macchina comunale. In particolare, con il completamento della piattaforma per le pratiche edilizie, vogliamo rimettere in moto una burocrazia ferma da troppo tempo, grazie ad un lungo e difficile lavoro istruttorio, siamo vicini a quello che può essere un punto di svolta. Non mi resta che invitare tutti i cittadini ad utilizzare la piattaforma messa a disposizione dal Comune e soprattutto a completare le procedure di registrazione al sito”. Questo il commento di Michele Palummo, sindaco di Pimonte.