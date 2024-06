PINETA DI CASERTAVECCHIA: APPROVATO IN GIUNTA IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA MACCHIA MEDITERRANEA

La Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica che prevede

la valorizzazione e il consolidamento della macchia mediterranea all’interno della Pineta di

Casertavecchia. Tale progetto, che vede un investimento di 330mila euro di risorse

erogate dal Ministero della Transizione Ecologica, è in linea con le direttive europee a

favore dell’adattamento ai cambiamenti climatici e prevede tre azioni principali: la

conservazione del piano arboreo esistente (114 piante di Pinus halepensis e 6 Quercus

ilex da salvaguardare); la rimozione delle 42 ceppaie arboree morte, accumulatesi durante

gli anni; la messa a dimora di nuove essenze arboree (67 piante di Quercus ilex).

Il progetto prevede la valorizzazione ed il rifacimento di percorsi esistenti all'interno della

Pineta del Borgo medievale di Casertavecchia favorendo sia la fruibilità del sito sia la

permeabilità del suolo, attraverso l’uso di materiali e tecniche costruttive in chiave di

rigenerazione urbana, promuovendo la sostenibilità.

In particolare, nell’ambito del progetto ci sarà un doppio intervento: il primo su un muretto

di delimitazione della strada carrabile denominata “Via della Pineta” e l’altro sul percorso

pedonale interno.

La realizzazione di queste opere, poi, sarà anche l’occasione per dotare la città di un

sistema di rilevamento di dati climatici, così da inserire tali dati in sistemi di valutazione

climatica predittiva, e con tali mezzi ipotizzare scenari futuri. Il progetto prevede

l’installazione di tre centraline elettroniche multi sensore di misurazione di dati climatici in

zone omogenee, con caratteristiche geomorfologiche affini che verranno censite con

misure microclimatiche continue. Queste centraline, connesse mediante internet in

modalità push, forniranno dati in tempo reale al geo database.

“Mettiamo in campo un’altra iniziativa – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino –

che si pone l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il Borgo medievale di Casertavecchia,

che sta ricevendo una grande attenzione da parte dell’Amministrazione e che rappresenta

un asset turistico fondamentale per il territorio. Questo progetto si aggiunge a quelli già

previsti nell’ambito del Pnrr che a breve partiranno e che cambieranno il volto a questo

luogo magico”.

“Con questo progetto – ha aggiunto l’Assessore alla Rigenerazione Urbana della Città e

dei Borghi Collinari, Domenico Maietta – ci poniamo l’obiettivo di recuperare un’area

significativa, con la realizzazione di un grande parco, pronto a diventare un punto di

attrazione turistica all’interno di un importante complesso monumentale nazionale quale il

Borgo medievale di Casertavecchia. Stiamo lavorando senza sosta e presto si vedranno i

risultati di questo grande impegno”.

“Ancora una volta – ha proseguito l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo –

dedichiamo un’attenzione speciale a una borgata della nostra città. In questo caso,

abbiamo deciso di riqualificare e valorizzare un luogo speciale, uno spazio di bellezza, che

rappresenta tanto per tutti i cittadini casertani. Anche questo progetto rientra nel

programma complessivo di rigenerazione urbana che sta coinvolgendo l’intero territorio”.