Pio Del Gaudio: “Nessun incarico al Comune di Teano “

Caserta. ” Non ho avuto nessun incarico al Comune di Teano”, sono concentrato sul mio lavoro e sulla mia candidatura a Sindaco di Caserta“. Con queste parole Pio Del Gaudio replica alla notizia diffusa nella mattinata di oggi, lunedi’ 7 giugno, che lo vedrebbe come nuovo dirigente dell’ ufficio finanze e tributi del comune di Teano . L’ incarico gli sarebbe stato confluito direttamente dal Sindaco del centro-sinistra Dino D’Andrea.

” Si tratta di aria fritta- continua Del Gaudio, ho presentato , cosi’ ,come previsto dall’ ordine professionale dei commercialisti e cosi’ come hanno fatto altri miei amici-colleghi circa 134 domande molte delle quali presso alcuni comuni. Ad oggi nessun incarico mi è stato concesso ,non so chi abbia potuto affermare il contrario. Se la notizia diffusa fosse stata vera, sarei stato direttamente ad annunciarla. In tutti i casi – conclude Pio Del Gaudio-credo si tratti di un tentativo di destabilizzare la mia candidatura a Sindaco della città ,vado avanti serenamente e come sempre guardo avanti”.