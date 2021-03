Pio Del Gaudio ringrazia Vittorio Sgarbi per il sostegno

“«Ringrazio Vittorio Sgarbi per aver annunciato in diretta nazionale il suo sostegno alla mia candidatura. Le sue parole a Quarta Repubblica mi riempiono d’orgoglio. La sinergia con lui è stato quasi un fatto naturale che prende le mosse da un rapporto antico nato sulla cultura e sul bello. L’idea di una Reggia che si integri con la città e ne diventi finalmente il motore di sviluppo, la creazione di un percorso culturale che ruoti intorno al triangolo Palazzo Reale, Belvedere di San Leucio e Casertavecchia, la valorizzazione delle borgate e delle tante chiese antiche che la nostra città ha sono l’humus sul quale è nato e si è consolidato il nostro rapporto. La sua immensa cultura, la sua visione illuminata dei beni storici, la volontà di mettere al servizio di Caserta queste sue conoscenze rappresentano per noi un valore aggiunto. Avere Vittorio Sgarbi al nostro fianco, significa avere la possibilità di inserire Caserta nei circuiti culturali internazionali in maniera immediata. Per la città, soprattutto alla ripresa dopo la pandemia, questa rappresenta un’opportunità che non possiamo e non dobbiamo lasciarci sfuggire». Commenta così il candidato sindaco Pio Del Gaudio l’ufficializzazione del sostegno al suo progetto del Movimento Rinascimento del critico d’arte onorevole Vittorio Sgarbi”