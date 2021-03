Pio Del Gaudio sulla vicenda dei Salesiani e sul disinteresse comunale.

La vicenda legale dei Salesiani prosegue da anni, in questi giorni ci avviciniamo ad un altro step legale, intanto a livello comunale sembra essersi finalmente sviluppatosi un interesse.

In merito Pio Del Gaudio, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative 2021, si é espresso sulla vicenda.

“Dopo anni di disinteresse ed assoluto menefreghismo l’ amministrazione cittadina, solo a fini elettorali, mette in atto documenti per occuparsi della vicenda dell’ Oratorio Salesiano .

Fioccano in Consiglio Comunale proposte ed iniziative.

Grazie a Dio i casertani non sono sciocchi.

Sono stato denunciato ,da Sindaco, per aver sposato la causa dell’ oratorio e del ” pallone/palazzetto “.

Il giudizio e’ in corso , e anche se estraneo alla vicenda, non entro nel merito della questione giudiziaria ma ,a pieno titolo , da casertano vero, posso indignarmi di fronte a tali azioni tardive ed utilitaristiche dei nostri amministratori cittadini.

Mio papa’ era un educatore salesiano ed i miei figli hanno studiato presso l’ istituto e frequentato l’Oratorio. Non aggiungo altro.