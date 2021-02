Pio Del Gaudio : ” Tutti in campo contro i soliti ” re” delle preferenze

Caserta. Tutti uniti per liberare questa citta’ dalla peggiore amministrazione di sempre e dalla quale, negli ultimi mesi, hanno preso le distanze in modo ufficiale ed in Consiglio Comunale anche alcuni gruppi politici ai quali va il mio apprezzamento .

Un’ amministrazione che ,pur perdendo pezzi nella maggioranza, si e’ appoggiata ad interventi di pronto soccorso da parte di piccoli e spregevoli pezzettini dell’ opposizione.

La citta’ che nel 2016 , colpevolmente apatica, preferi’, all’ ottimo Presidente Ventre , chi in 5 anni ha determinato il disastro economico, morale e culturale mai visto nella storia cittadina, oggi e’ stufa e stanca .

” Mi appello a tutte le persone perbene di Caserta,non basta indignarsi . Troppo semplice. Serve un Governo cittadino di salute pubblica. Un Governo che unisca le competenze , le esperienze e le onestà casertane on un unico grande progetto che non si chiami Ursula ma Caserta.Il mio invito e’ , superando gli steccati ideologici e partitici che , in verità’, vedo sbiaditi nel palazzo di citta’ ,ad andare oltre.

Si faccia sintesi tra le vere realta’ civiche, che sono nate in citta’, e le forze politiche che hanno a cuore sul serio il benessere collettivo dei nostri concittadini .Si crei un nuovo contenitore ,un laboratorio, tra chi in questi anni mai ha partecipato ,nei fatti e non a chiacchiere , al disastro del governo cittadino.

Chiaramente x vincere servono i numeri .Si scoprano le carte e si declinino pubblicamente le liste ed i candidati consiglieri in campo. Il giochino della convocazione di tavoli e tavolini incomincia a stufare i casertani e c’ e’ puzza di bruciato.

Non servono i maghi .Per vincere servono i consensi ma solo quelli delle persone perbene. I soliti Re delle preferenze che mai hanno contribuito al benessere civico, ed io posso affermarlo con forza devono essere isolati e ghettizzati per sempre da tutte le forze civiche e politiche .Da candidato Sindaco mi offro per fare sintesi e per dare un contributo reale, con le mie liste fatte di persone vere ed innamorate di Caserta, ad un progetto di qualita’.

Non abbiamo preclusioni di sorta.Non nascondiamo la nostra storia, ma siamo pronti a scriverne un ‘ altra senza pregiudizi in sinergia con tutte le forze che realmente vogliono il cambiamento e che hanno bocciato nei fatti l’ amministrazione cittadina.Si faccia sintesi e si scelga, tra i migliori , chi ha piu’ consensi tra la gente .E’ molto semplice .Bastera’ fare un passeggiata in citta’ con i vari candidati aspiranti a Sindaco . Decidera’ la gente di Caserta.Il popolo”.