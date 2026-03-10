Pioggia di Medaglie ai Giochi Matematici del Mediterraneo per gli alunni dell’ IC “G. Galilei”

Dalla logica della Primaria alla grinta della Secondaria, gli alunni della nostra scuola conquistano i podi dell’area e staccano il biglietto per la Finale Nazionale di Palermo.

Non è solo una questione di calcoli, ma di intuito, dedizione e una straordinaria passione per la sfida. Si è conclusa con un successo trionfale la Finale d’Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo, che ha visto i nostri studenti distinguersi per rigore scientifico e spirito competitivo, portando a casa risultati che riempiono d’orgoglio l’intera comunità scolastica.

I Campioni della Primaria: Piccoli Geni Crescono

I giovanissimi talenti delle classi elementari hanno aperto la strada con una performance

memorabile. Dimostrando che la matematica può essere tanto emozionante quanto un

gioco, i nostri alunni hanno dominato le classifiche:

Lorenzo Izzo (P3): 1° Classificato

Simone Crisci (P5): 1° Classificato

Ginevra D’Addio (P5): 2ª Classificata

Per Lorenzo e Simone, il primo gradino del podio non è solo una medaglia, ma un

passaporto: i due campioni voleranno infatti a Palermo per rappresentare l’istituto alle

attesissime Finali Nazionali.

Secondaria: Serietà e Successo

Il successo è proseguito con gli studenti della scuola secondaria, che hanno affrontato i test

con una maturità e una concentrazione esemplari. Anche qui, i risultati confermano l’alto

livello di preparazione raggiunto:

Mario Menditto (S2): 1° Posto assoluto. Anche per lui si aprono le porte della Finale

Nazionale in Sicilia, confermandosi una vera promessa della logica matematica.

Alessio Lanzillo (S3): Un meritatissimo 3° Posto, ottenuto in una categoria ad altissima

competitività.

Verso la Sicilia

Oltre ai podi, va un plauso speciale a tutti i partecipanti che si sono messi in gioco con

impegno. La scuola non celebra solo i trofei, ma la voglia di questi ragazzi di superare i

propri limiti attraverso il ragionamento e il metodo.

Il commento della Dirigente

La soddisfazione per questo traguardo è palpabile nelle parole della Dirigente Scolastica, la

Professoressa Rosa Prisco, che ha voluto sottolineare il valore educativo della

competizione:

“Questo successo è il frutto del lavoro sinergico tra studenti, famiglie e docenti che ogni

giorno coltivano il talento con pazienza e competenza. Vedere i nostri ragazzi mettersi in

gioco con tale serietà e rigore ci riempie di fierezza: siete il nostro orgoglio.

”

Il dietro le quinte: un lavoro di squadra!

Dietro ogni grande risultato c’è una preparazione meticolosa. Un plauso speciale va alle

referenti del progetto, la prof.ssa Maria Anna Scognamiglio e l’ins. Gilda D’Angelo e alla

prof.ssa Stefania Rossi, che hanno guidato gli alunni nel percorso di allenamento ai giochi,

fornendo loro gli strumenti logici per eccellere.

Adesso, l’attenzione si sposta verso il capoluogo siciliano. La delegazione dei nostri finalisti

è pronta a portare il nome della scuola tra le eccellenze italiane. Prossima fermata: Palermo!

In bocca al lupo ai nostri campioni.