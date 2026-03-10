Pioggia di Medaglie ai Giochi Matematici del Mediterraneo per gli alunni dell’ IC “G. Galilei”

Dalla logica della Primaria alla grinta della Secondaria, gli alunni della nostra scuola conquistano i podi dell’area e staccano il biglietto per la Finale Nazionale di Palermo.
Non è solo una questione di calcoli, ma di intuito, dedizione e una straordinaria passione per la sfida. Si è conclusa con un successo trionfale la Finale d’Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo, che ha visto i nostri studenti distinguersi per rigore scientifico e spirito competitivo, portando a casa risultati che riempiono d’orgoglio l’intera comunità scolastica.
I Campioni della Primaria: Piccoli Geni Crescono
I giovanissimi talenti delle classi elementari hanno aperto la strada con una performance
memorabile. Dimostrando che la matematica può essere tanto emozionante quanto un
gioco, i nostri alunni hanno dominato le classifiche:
Lorenzo Izzo (P3): 1° Classificato
Simone Crisci (P5): 1° Classificato
Ginevra D’Addio (P5): 2ª Classificata
Per Lorenzo e Simone, il primo gradino del podio non è solo una medaglia, ma un
passaporto: i due campioni voleranno infatti a Palermo per rappresentare l’istituto alle
attesissime Finali Nazionali.
Secondaria: Serietà e Successo
Il successo è proseguito con gli studenti della scuola secondaria, che hanno affrontato i test
con una maturità e una concentrazione esemplari. Anche qui, i risultati confermano l’alto
livello di preparazione raggiunto:
Mario Menditto (S2): 1° Posto assoluto. Anche per lui si aprono le porte della Finale
Nazionale in Sicilia, confermandosi una vera promessa della logica matematica.
Alessio Lanzillo (S3): Un meritatissimo 3° Posto, ottenuto in una categoria ad altissima
competitività.
Verso la Sicilia
Oltre ai podi, va un plauso speciale a tutti i partecipanti che si sono messi in gioco con
impegno. La scuola non celebra solo i trofei, ma la voglia di questi ragazzi di superare i
propri limiti attraverso il ragionamento e il metodo.
Il commento della Dirigente
La soddisfazione per questo traguardo è palpabile nelle parole della Dirigente Scolastica, la
Professoressa Rosa Prisco, che ha voluto sottolineare il valore educativo della
competizione:
“Questo successo è il frutto del lavoro sinergico tra studenti, famiglie e docenti che ogni
giorno coltivano il talento con pazienza e competenza. Vedere i nostri ragazzi mettersi in
gioco con tale serietà e rigore ci riempie di fierezza: siete il nostro orgoglio.
”
Il dietro le quinte: un lavoro di squadra!
Dietro ogni grande risultato c’è una preparazione meticolosa. Un plauso speciale va alle
referenti del progetto, la prof.ssa Maria Anna Scognamiglio e l’ins. Gilda D’Angelo e alla
prof.ssa Stefania Rossi, che hanno guidato gli alunni nel percorso di allenamento ai giochi,
fornendo loro gli strumenti logici per eccellere.
Adesso, l’attenzione si sposta verso il capoluogo siciliano. La delegazione dei nostri finalisti
è pronta a portare il nome della scuola tra le eccellenze italiane. Prossima fermata: Palermo!
In bocca al lupo ai nostri campioni.
