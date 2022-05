Pioggia di premi per la RageDanceLab di Caserta al ‘Giovani Talenti Dance Festival-Spring Edition 2022’

Un weekend di successi per le ballerine della scuola di danza Ragedancelab che, sotto la direzione artistica di Silvia Panzieri, si sono fatte notare in diverse categorie.

Domenica 1 maggio, presso il Teatro Palapartenope di Napoli, la RageDanceLab ha partecipato al “Giovani Talenti Dance Festival 2022 – Spring Edition”, concorso riservato ad Accademie e Scuole di Danza del territorio nazionale in cui giovani ballerini, provenienti da tutta Italia, gareggiano tra di loro nei vari stili di danza per contendersi premi di prestigio e borse di studio.

La RageDanceLab ha partecipato con 15 allieve presentando le proprie coreografie davanti ad una giuria prestigiosa composta da famosi ballerini e coreografi nazionali ed internazionali, come Raffaele Paganini (Presidente di Giuria), Naike Negretti, Max Balestra, Roberto Scafati, Direttore di Balletto del Teatro di Trier Germania, Raul Valdez, Direttore della CDSH di Amburgo, Vincent Karl Von Hagen e Francesca Bernabini, Giornalista e Direttrice Danza Effebi.

Grazie al lavoro dei propri allievi, la scuola di danza Ragedancelab è uscita dal concorso con importanti premi e riconoscimenti.

Di seguito quelli assegnati durante il concorso:

Premi

1° classificato Categoria Junior (Contemporaneo) – music: God Bless Our Dead Marines

2° classificato Categoria under (Classico) – Music: Le Corsair atto III

2° classificato Categoria Under (Modern) – music Born To Be Wild

3° classificato Categoria Junior (Classico)

3° classificato Categoria Composizione Coreografica Senior (Modern) – music: Pull Me Under.

Riconoscimenti

1 Borsa di studio per la performance di modern nella categoria Under presso il MDA (Modern Dance ACADEMY) di Torino

1 Borsa di studio per la performance di contemporaneo nella categoria Junior presso il MDA (Modern Dance ACADEMY) di Torino

1 borsa di studio

Giunta al decimo anno di attività, dominando la scena di danza sul territorio nazionale ed internazionale, la scuola porta a casa risultati eccellenti, frutto di tanto lavoro, impegno, dedizione e passione di tutto il team della #ragefamily.