Pirata della strada uccide il cagnolino di un bimbo autistico

Maddaloni. Ieri sera ennesimo episodio di in civiltà quello che è accaduto intorno alle 20 in via Nino Bixio. La vicenda ha dell’incredibile. Vi raccontiamo cosa è accaduto.

Mentre il sig. Angelo Ventrone passeggiava con il cucciolo del figlio, un bambino autistico, un’auto viaggiava sfrecciando a folle velocità nella strada del centro, centrando il cucciolo in pieno e ammazzandolo sul colpo.

Un episodio terrible quanto inqualificabile, che è ancor più grave in quanto il cane era l’amico fedele del piccolo Antonio che lo aiutava inoltre nella terapia riabilitativa.

Probabilmente i filmati delle telecamere acquisiti dalle forze dell’ordine potranno portare all’identificazione di chi ha compiuto questo gesto orribile e a comminarli la giusta pena.

Sulla questione interviene anche Giuseppe Espugnato, segretario UGL, vicino alla famiglia Ventrone: ” Un episodio inqualificabile, ultimo di una lunga serie di atti di inciviltà di cui purtroppo Maddaloni è sempre più spesso protagonista. Una città allo sbando, senza controlli e nessun rispetto per le regole del vivere civile. Esprimo la mia solidarietà alla famiglia Ventrone, in particolare al piccolo Antonio che ha perso il suo caro amico a 4 zampe”.