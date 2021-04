Piromane misterioso appicca incendio in via Colombo: panico tra i commercianti

Caserta- Come da nostre segnalazioni la città sta riscontrando negli ultimi tempi episodi teppistici che degradano l’aspetto ambientale e commerciale casertano.

Si tratta di incendi effettuati ripetutamente nelle strade riversati ai danni di piccoli commercianti e del passeggio distensivo degli abitanti.

A tal proposito segnaliamo l’ultimo caso avvenuto stanotte in Via Colombo 47 ai danni della cartolibreria Quik e del negozio di abbigliamento Crazy Store.

Fuori al portone contigente i due locali è stato appiccato un incendio da un piromane sul quale si sta indagando da giorni .

Come mostrano le immagini l’incenerimento di numerosi rifiuti ha provocato non solo danni sul marciapiede ma anche inquinamento tossico a tutti coloro che decidevano di percorrere quel tratto per recarsi presso la nota cartolibreria.

I commercianti restano indignati davanti a tale gesto di non curanza verso il bene pubblico, verso le loro attività e verso la salute di tutti i cittadini.

Si sta indagando sul caso per decifrare l’incivile e misterioso piromane che già nei giorni scorsi aveva appiccato incendi nei pressi di altri locali.

L’autore si aggira indisturbato di sera e nel silenzio assordante della città, approffitando della chiusura anticipata di negozi e attività, continua a fare danni preoccupando seriamente i gestori che dignitosamente compiono sacrifici e lavorano sodo per poi subire inermi questi atti vandalici.

La tensione è palpabile: vi terremo aggiornati sulle successive segnalazioni e sull’identikit del colpevole.