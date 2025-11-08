Piscina, open day gratuito rivolto a ragazzi con disabilità

La piscina di Cancello ed Arnone come luogo di inclusione: domani è in programma un open day completamente gratuito rivolto a ragazzi con disabilità. Nel corso della lezione un istruttore valuterà le competenze del singolo per indirizzarlo al corso e al tipo di attività più congeniale e funzionale a lui. «Si tratta di una bella iniziativa che come Comune sosteniamo per favorire l’inclusione di ragazzi con disabilità – ha evidenziato il delegato allo sport Gabriele Di Vuolo – la piscina, come tutte le strutture di Cancello ed Arnone devono essere degli spazi aperti tutti dove lo sport diventa l’occasione per socializzare e creare opportunità di crescita personali e collettive». «La nostra amministrazione ha sempre inteso lo sport come un momento di comunità rivolto a tutte le fasce della popolazione – ha aggiunto il sindaco di Cancello ed Arnone Raffaele Ambrosca – questo discorso, chiaramente, vale anche per la piscina che è uno dei nostri fiori all’occhiello. L’appuntamento di domani non fa altro che confermare una linea di condotta che sarà ripetuta anche per gli altri impianti del Paese perché per noi l’inclusività è un valore assoluto».