Piscina Provinciale. Iannucci P.S.I.:”Non si puo’ chiedere il pagamento di 3 mesi di canone alle società che ,causa Covid ,sono restate inattive”

Caserta. “Una situazione paradossale se non chè, ahinoi, si tratta della nuda e cruda realtà”. Con queste parole il consigliere comunale del Partito Socialista Gianluca Iannucci entra a gamba tesa sulla questione Piscina Provinciale che in questi giorni sta facendo tanto discutere in città.

Stiamo parlando della condizione nella quale si sono ritrovate le associazioni sportive che espletano le proprie attività presso il plesso della piscina provinciale di via Laviano le quali per tre mesi sono state costrette, causa Pandemia , a sospendere le proprie attività. La questione in atto è semplice : da un lato l‘ Ente Provincia che chiede alle circa 40 società ” affiliate” allo stadio Provinciale il pagamento dei canoni di marzo aprile e maggio per poi restituire agli stessi le quote versate, sotto forma di uno sconto del 10% sui canoni da versare dal 2021 in poi. Dall’ altro lato, le società invece chiedono il congelamento immediato dei tre mesi in questione, ritornare a lavorare per programmare un piano di rientro del sospeso a far decorrenza dal 2021.

” Nei giorni scorsi – ha dichiarato Iannucci- abbiamo avuto delle interlocuzioni con dei rappresentanti di dette società per approfondire il perché della loro protesta e susseguente mobilitazione. Il quadro che ci è stato rappresentato, e ampiamente documentato, è a dir poco disarmante.

L’emergenza Covid19, che non ha risparmiato nessun settore produttivo, nel caso delle società che operano nel settore dello sport ha avuto una ricaduta ancora più pesante, di certo paragonabile a quello subito dal comparto dell’istruzione. A questo punto ci si aspettava da chi, con grandi difficolta, deve governare i processi in questo periodo senza precedenti vicinanza e solidarietà nei confronti di queste realtà. Ed invece no.La vicenda è allo stesso tempo complessa e, crediamo, di facile risoluzione.

Non volendo scendere in profonde interpretazioni semantiche riguardo quanto decretato dal Ministro Spatafora crediamo, altresì, che ci sia una netta differenza tra “l’affidamento degli impianti sportivi” e “l’affidamento dei servizi che un impianto fornisce”, tipo “spazio/acqua”. Non volendo ergerci a giudici lasciamo la questione interpretativa ad avvocati competenti. Quello che proprio non ci aspettavamo è la risoluzione adottata dall’Ente Provincia, o chi per esso sulla vicenda dei canoni. In poche e semplici parole si chiede alle società di ottemperare ai canoni di affidamento dei mesi di chiusura (Marzo-Aprile-Maggio) secondo tempistica decretata e poi dal 2021 l’Ente provvederà alla restituzione di questi canoni sotto forma di scontistica del 10% sugli stessi canoni.

Sulla legittimità del pagamento dei canoni, ripetiamo, lasciamo la questione agli organi competenti. Di certo ci aspettavamo che l’azione politica propendesse in tutt’altra direzione e che cercasse di stare vicino, a chi, è vittima inerme susseguente al periodo pandemico. Speravamo che si congelassero i canoni del trimestre in questione e recuperarli dal 2021 in poi. Ci aspettavamo che non si derubricasse il tutto ai “mal di pancia” di qualche società sportiva. Al momento il numero si aggira intorno alle 40 unità. E dietro ognuna di loro un numero cospicuo di iscritti, che poi sono i veri usufruitori dei servizi.

Ci aspettavamo che si fosse aperto un tavolo di discussione e di concertazione. A quel punto sarebbe, sicuramente, emerso che le attività svolte nel plesso di via Laviano, soddisfano le esigenze di centinaia, se non, migliaia di casertani e non. E tra questi molti bambini e disabili. Le vere vittime inconsapevoli di questo nefasto periodo, che li ha costretti a stare chiusi in casa. In definitiva ci aspettavamo una parola troppe volte abusata ed usata in contesti poco nobili. Solidarietà. Lo sport è impegno. È sofferenza. È conoscenza. È interazione. Lo sport è vita. Restiamo fiduciosi che il presidente della Provincia Giorgio Magliocca, con senso di responsabilità ed acume politico, ampiamente dimostrato finora, non voglia macchiare il suo lavoro a guida dell’Ente con una decisione di difficile lettura e di umana comprensione”.