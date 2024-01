Piste ciclabili e K-City, quanta confusione. Presentata interrogazione

Il Comune di Caserta lo scorso giugno firmava la “Concessione in project financing per la

realizzazione e la gestione di un sistema integrato di gestione della mobilità e di smart mobility”. Il valore della concessione veniva determinato in € 39.203.111,00.

“Il servizio della sosta, nonostante il contratto sia stato regolarmente sottoscritto, non è però ancora operativo anche a causa di un presunto vizio della società, che non appare avere i requisiti di legge”, spiega Maurizio del Rosso, sottoscrittore dell’interrogazione depositata in consiglio comunale, insieme ai consiglieri Fabio Schiavo, Alessio Dello Stritto, Donato Aspromonte e Elio di Caprio.

Grazie a fondi richiesti probabilmente diversi anni fa, l’ente ha avviato la realizzazione di presunte piste ciclabili che hanno ridotto notevolmente le strisce blu, laddove è previsto il pagamento della sosta.

Alla luce di ciò vogliamo sapere Se la K-City abbia o meno i requisiti per poter espletare il servizio, se sia stata informata della realizzazione delle piste ciclabili e quali programmi intende adottare l’ente per ripristinare le aree di sosta abolite al fine di consentire a tutta la cittadinanza di parcheggiare senza troppe e ulteriori difficoltà”, ha concluso Del Rosso.