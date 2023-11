PISTE CICLABILI: IN CORSO I LAVORI IN VIA LEONARDO.

Caserta. Sono in corso i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà via G.M.

Bosco alla Biblioteca Comunale, passando per Piazza Cattaneo, Piazza Pitesti, Via

Leonardo, Viale Gallicola, Viale Michelangelo e Via Lodati. Attualmente, si sta

intervenendo in Via Leonardo e in via Gallicola, nei pressi dell’ingresso dello Stadio del

Nuoto. I mezzi sono al lavoro per la scarificazione del manto stradale, e immediatamente

dopo sarà apposto il nuovo tappetino di asfalto. A seguire, verrà collocata la nuova

segnaletica, con i cordoli che delimiteranno la pista ciclabile. Questa nuova pista si

collegherà a quella già esistente in Corso Giannone e ha come finalità la connessione,

ciclabile bidirezionale, della zona semi periferica nord-est di Caserta al centro della città,

incentivando l’utilizzo della bicicletta in sicurezza per gli spostamenti urbani da e verso

questa zona.

Questo percorso ciclabile si somma a quanto già effettuato dall’Amministrazione

Comunale in Corso Giannone, Via Verdi e via Renella e precederà altri interventi che

consentiranno di collegare tutte le zone della città, dando vita ad un itinerario che

complessivamente sarà di 18 chilometri.

Sempre sul fronte lavori, stanno proseguendo le opere di rifacimento dei marciapiedi in

Piazza Matteotti, dove, come già avvenuto in Via Turati e in Via Unità Italiana, si stanno

apponendo dei percorsi tattili per gli ipovedenti e i non vedenti, nell’ambito di un

programma di abbattimento delle barriere architettoniche già in atto da tempo in tutta la

città.

Per quanto concerne il Piano Asfalti, invece, a breve verrà ripreso il programma di

riqualificazione che comprende complessivamente 19 strade sul territorio cittadino. Entro il

mese di novembre si interverrà per il rifacimento di Via Patturelli, Via Santorio e Via

Cimarosa.

“Stiamo intervenendo su più fronti, – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino –

con opere molto importanti per la città. Con la realizzazione dei percorsi ciclabili diamo un

segnale chiaro: intendiamo favorire la mobilità green, rafforzando i collegamenti tra il

centro e i quartieri residenziali e puntando sulla bicicletta come mezzo di trasporto

principale per muoversi nella nostra città. Andiamo avanti anche con i nuovi marciapiedi,

che dopo Piazza Matteotti verranno rifatti anche in altre zone, e con il Piano Asfalti, che

gradualmente ci consentirà di riqualificare arterie importanti su tutto il territorio”.

“Proseguono spediti – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo –

tutti gli interventi che abbiamo programmato in città. Per quanto concerne le piste ciclabili,

abbiamo creduto molto in questi progetti in quanto pensiamo che Caserta sia un luogo

ideale per utilizzare la bicicletta, un mezzo di trasporto che rispetta l’ambiente e consente

di raggiungere rapidamente i vari punti di interesse della città. Anche per quanto riguarda

gli altri interventi stiamo procedendo con regolarità: sia i nuovi marciapiedi che la

riqualificazione delle strade ci consentiranno di continuare il piano di manutenzione e di

decoro urbano”.