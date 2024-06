Piste Ciclabili. Lo avevamo chiesto

Lo scorso mese di ottobre il Comune di Caserta ha comunicato alla città di aver pubblicato il bando, poi aggiudicato, per la realizzazione di un percorso ciclabile della lunghezza di oltre 11 km.

I lavori, già realizzati, della pista ciclabile da via G.M. Bosco alla Biblioteca Comunale, passando per Piazza Cattaneo, Piazza Pitesti, Via Leonardo Da Vinci, Viale Gallicola, Viale Michelangelo e Via Lodati hanno però creato malumore tra i cittadini ed i consiglieri che non erano stati informati sull’inizio dei lavori e soprattutto sulle modalità realizzative.

Non sono mancate critiche, anche sui social, sull’inadeguatezza dell’intervento e sulla scarsa professionalità di chi li ha eseguiti.

“La pista ciclabile, come riferito anche dall’assessore Marzo tempo fa, dovrebbe essere realizzata anche in Viale Beneduce e viale Cappiello mediante la realizzazione della corsia all’interno dell’attuale aiuola che funge peraltro, insieme a i marciapiedi, da spartitraffico”, spiega l’avvocato Maurizio Del Rosso, consigliere comunale.

“Se così realizzata, tuttavia, la pista potrebbe presentarsi non funzionale e soprattutto si rischierebbe di penalizzare il verde esistente, con l’eventuale indebolimento delle radici degli arbusti esistenti e la possibile perdita di alcuni di essi.

Per questo, anche per realizzare quel sistema di mobilità sostenibile tanto decantato dal Sindaco Marino e dallo stesso assessore Marzo, unitamente al gruppo consiliare della Lega, chiediamo l’istituzione di una cabina di regia composta da associazioni ambientaliste, ciclistiche e da consiglieri comunali.

Uno strumento che possa supportare gli uffici tecnici, previo anche il parere di agronomi, ove necessario, per favorire la realizzazione di una pista ciclabile più adatta alle esigenze della città”, conclude Del Rosso.