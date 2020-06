Pistoia non parteciperà al campionato di serie A1 di basket

La squadra toscana non parteciperà al prossimo campionato di serie A1 di basket. Queste le parole di Massimo Capecchi presidente del club:” Si tratta di una decisione dolorosa, sofferta e quanto mai difficile, abbiamo lavorato fino all’ultimo per verificare se potevano esserci i presupposti per provare a mantenere la massima serie, con esito negativo. Schiacciati tra la ristrettezza dei tempi e l’assenza di certezze, ci siamo così trovati costretti a fare un passo indietro per garantire la sopravvivenza della pallacanestro a Pistoia”