Pit stop delle Supercar alla SHELL

MOTORI E INNOVAZIONE: IL 10 MAGGIO LA STAZIONE SHELL CASERTA NORD PROTAGONISTA DEL PIT STOP DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SUPERCAR

Caserta – Sarà la stazione di servizio Shell Caserta Nord, a pochi metri dall’uscita del casello

autostradale, il cuore pulsante del nuovo, spettacolare «Pit Stop» del raduno promosso dalla

Federazione Italiana Supercar, in programma il prossimo 10 maggio 2026. Un evento destinato

a richiamare migliaia di appassionati e curiosi, con oltre 70/80 supercar tra Ferrari, Lamborghini

e Porsche attese e una previsione di affluenza tra i 15.000 e i 20.000 visitatori presso la Reggia

di Caserta – ingresso Aeronautica Militare.

Prima di dirigersi verso la Reggia di Caserta e l’area della Scuola Specialisti dell’Aeronautica

Militare, il corteo farà tappa proprio presso la moderna infrastruttura energetica di Shell,

trasformando la stazione in un vero e proprio hub di accoglienza, tecnologia e mobilità

avanzata.

La Shell Caserta Nord, situata a Casagiove in via Tifata, si presenta come un modello evoluto

di stazione di servizio, progettata per rispondere alle esigenze della mobilità contemporanea,

coniugando alte prestazioni, sostenibilità e qualità dei servizi. Al centro dell’offerta c’è Shell V-

Power, carburante premium raccomandato da Ferrari, studiato per garantire maggiore

efficienza, prestazioni elevate e una migliore pulizia del motore, ideale per le vetture

protagoniste del raduno. Accanto ai carburanti tradizionali, trovano spazio soluzioni sempre

più orientate al futuro, come GPL di nuova generazione, GNL e biometano, pensate per chi

cerca autonomia, rendimento e minori emissioni.

Ma è soprattutto sul fronte dell’innovazione energetica che la stazione si distingue. La

presenza di colonnine elettriche ultra fast da 400 kW, tra le più potenti attualmente

disponibili, consente ricariche in tempi rapidissimi, rendendo il punto vendita strategico anche

per la mobilità elettrica di nuova generazione. Un modello che si inserisce in una visione più

ampia: le colonnine elettriche presenti presso l’area di sevizio Shell Caserta Nord

rappresentano un sistema sempre più orientato alla sostenibilità, grazie all’utilizzo di energia

totalmente green e alla possibilità di alimentazione tramite pannelli solari, a conferma di un

impegno concreto verso una mobilità a basso impatto ambientale.

Altre colonnine elettriche superfast: due sono presenti presso l’area di servizio «IP» di Caserta,

Viale delle Industrie (360 e 400 kW); presso l’area di servizio «Q8» di Maddaloni, Via Napoli (ex

SS265), km 25+802 (360 kW); presso l’area di servizio «Q8» di Succivo, SS 7bis Nola–Villa

Literno, km 22+600 (360 kW); presso l’area di servizio «Lukoil» di Aversa, Viale Europa n. 284

(360 kW) e presso l’area di servizio «Q8 di Pastorano, nelle immediate vicinanze del casello

autostradale di Capua (360 kW)

La stazione di servizio Shell di Casagiove-Caserta Nord non è solo tecnologia, ma anche

accoglienza e servizi. Gli spazi sono pensati per offrire un’esperienza completa, con aree

dedicate al relax, servizi di ristoro e un lavaggio self-service H24 altamente performante,

capace di rispondere alle esigenze di ogni automobilista.

A partire dalle ore 9:00 i partecipanti al raduno saranno accolti presso l’area di servizio Shell-

Caserta Nord, con un welcome coffee e un catering d’élite, trasformando la sosta tecnica in un

momento esclusivo di incontro e condivisione. Alle 10:30 è prevista la partenza del corteo

verso la Reggia di Caserta, con ingresso nell’area dell’Aeronautica Militare, dove le supercar

saranno esposte accanto agli aerei, creando un connubio unico tra eccellenze dell’ingegneria

automobilistica e aeronautica.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come le moderne stazioni di servizio stiano

evolvendo in veri e propri hub multifunzionali, capaci di integrare innovazione, sostenibilità e

servizi avanzati. La Shell Caserta Nord si conferma così un punto di riferimento per il territorio,

simbolo di una mobilità che guarda al futuro senza rinunciare alla passione.

Il raduno, presso la Reggia di Caserta, proseguirà con un open day aperto al pubblico e si

concluderà con il pranzo in una struttura storica del territorio, suggellando una giornata che si

preannuncia memorabile.

Un evento che unisce motori, tecnologia e istituzioni, celebrando il meglio delle eccellenze

italiane, su strada e nei cieli.