Pizze gratis per i militari della Brigata Garibaldi

Caserta. Gesto di generosità da parte di un’associazione di ristoratori casertani che gradiscono restare anonimi, che hanno volontariamente donato per il personale militare, sanitario, e i volontari presso il centro vaccininale della Ferrari Orsi delle pizze per alleviarli dalle fatiche della maratona vaccininale di oggi, e come segno tangibile per il supporto all’opera essenziale per la ripartenza della vita quotidiana all’ insegna della normalità, ottenibile solo con il vaccino, nella foto anche i riders che tanto hanno supportato le persone nei momenti più difficili della pandemia.