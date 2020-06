PlaceBook Publishing & Writer Agency, la svolta del 2020: il self-publishing a misura d’autore

CASERTA – In un panorama di forte competitività e costi demoralizzanti, nel mondo dell’editoria PlaceBook Publishing & Writer Agency è la chiave di svolta dello scrittore moderno. Non la solita agenzia letteraria in cui investire, ma un progetto innovativo che investirà sullo scrittore, sulle sue opere e la sua creatività.

In primis l’intera attività letteraria, dalla pubblicazione alla promozione, potrà avvenire con il riconoscimento dello stesso marchio Placebook, garanzia di qualità per lettori ed utenti. E soprattutto, a differenza dell’ordinario modus operandi, senza vincoli economici per l’autore stesso, perché non si avrà obbligo di alcun tipo nell’acquistare un numero minimo o predefinito di opere.

Sarà l’Agency ad investire sull’autore, non il contrario: un lavoro di editing professionale, messo a disposizione all’interno del progetto, potrà perfezionare la stesura per un impatto ancora più coinvolgente col pubblico.

Le distanze tra autori e lettori si ridurranno notevolmente con le successive interviste e iniziative in cui far conoscere se stessi e il proprio lavoro.

Sarà proprio la PlaceBook Publishing & Writer Agency ad offrire gratuitamente supporto grafico e creativo per le locandine di tutti gli eventi a cui l’autore parteciperà.

Lo scrittore, inoltre, avrà l’opportunità di essere affiancato da team di esperti per settore, in base alle tematiche affrontate: dall’ambito esoterico a quello militare, passando per temi scientifici e ambientali.

Fondamentale per la promozione dell’autore e le sue opere sarà aver a disposizione il mondo Kukaos, un blog dinamico in cui pubblicare articoli, interagire con gli utenti e scambiarsi opinioni che arricchiranno notevolmente i partecipanti alla piattaforma. La piazza virtuale si estende poi ulteriormente grazie ai canali social e al gruppo Facebook in cui veicolare ancor più rapidamente ed efficacemente la propria creatività.

erché è la condivisione il motore del progetto: investendo sull’autore, i guadagni saranno condivisi della metà ma soprattutto assicurati; non solo in termini economici ma soprattutto di soddisfazioni e visibilità. Perché PlaceBook Publishing & Writer Agency è il “circolo letterario 3.0” a misura degli scrittori moderni.