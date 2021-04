PLASTIC FREE ripulisce la strada collinare che conduce all’antica chiesa e al castello

Maddaloni. Siamo ancora in zona rossa, le raccolte non si possono organizzare, ma le challenge sono permesse.

Plastic Free non sta con le mani in mano, anzi. I suoi volontari, che crescono ogni giorno di più, non hanno voglia di perdere tempo. E allora in Campania oggi via alla challenge. E Maddaloni, primo comune italiano Plastic free non poteva sottrarsi.

I volontari hanno scelto via San Benedetto, un’antica strada lastricata da cui partono i gradoni che conducono in collina. E sul percorso, una delle più antiche chiese della città , la chiesa di S. Benedetto.

Una mattinata fredda non ha fermato i 10 volontari, che in un tratto non troppo ampio hanno riempito ben 20 bustoni già regolarmente ritirati dalla ditta rifiuti. Missione compiuta. Un altro angolo di mondo è stato depurato da plastica, vetro e rifiuti.