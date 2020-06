PLAY-OUT LEGA PRO : IL PICERNO PRESENTA IL RICORSO

Dopo la decisione di chiudere anticipatamente il campionato di lega Pro il Picerno sarà costretto a giocare i play out. Una scelta che ovviamente in casa Picerno non è per nulla piaciuta, anche perché la squadra era a 14 punti dalla penultima. Toccherà all’avvocato Flavia Tortorella guidare il ricorso.

Queste le parole del direttore generale Enzo Mitro:” Siamo senza parole per questa decisione assurda. Non meritavamo questo trattamento. Ho letto da più parti che è prevalso il merito sportivo sul campo. Ma non mi pare proprio così, visto il regolamento è il notevole distacco con la penultima. Non uno o due punti,ma ben 14. Moralità,rispetto delle regole e merito sportivo. Per noi nulla è stato rispettato