PNRR SALUTE, VIA ALLE PROCEDURE DI GARA PER LA COSTRUZIONE DI 27 CASE DI COMUNITÀ IN PROVINCIA DI CASERTA,

ZANNINI: Gli spoke sorgeranno in altrettanti Comuni di Terra di Lavoro che, grazie alla

programmazione della Regione Campania e dell’ASL Caserta, potranno contare su strutture

socio-sanitarie per la cura dei pazienti.

Semaforo verde da oggi alle procedure di gara per la realizzazione di ben 27 Case di Comunità in

altrettanti comuni della provincia di Caserta, per un investimento complessivo di oltre 38 milioni di

euro finanziati con i fondi del PNRR.

Lo annuncia Giovanni Zannini, presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e

Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, che fa eco alle parole pronunciate in

mattinata dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha presentato il via libera alle

procedure di gara per oltre 360 milioni di euro per la realizzazione dei Lavori relativi al le case di

comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative in tutta la Campania.

“Terra di Lavoro beneficerà di ben 57 milioni di euro, di cui 38 milioni e passa destinati alla

costruzione di 27 Case di Comunità, cui si aggiungono 8 ospedali di comunità e 2 centrali operative

territoriali a valere sui restanti 19 milioni di euro.

Come ha spiegato il nostro Presidente De Luca, gli interventi rientrano in quelli previsti per

l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di titolarità del Ministero della Salute

“Missione 6 salute” ed in particolare della “Componente 1 – Reti di prossimità, strutture e

telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, spiega il consigliere regionale.

“Particolarmente importanti per la qualità del servizio sanitario da garantire sul nostro territorio

provinciale, saranno le Case di Comunità su cui puntiamo molto come Regione Campania, e lo

dimostra la programmazione fatta in tal senso dall’Asl Caserta, perché esse serviranno a

potenziare e sviluppare l’assistenza sanitaria territoriale, implementando nuovi modelli

organizzativi e ridefinendo le funzioni e il coordinamento delle realtà già presenti a livello

territoriale. Le 27 Case di Comunità saranno centri socio-sanitari di prossimità e di facile

individuazione al quale l’assistito potrà accedere per poter entrare in contatto con il sistema di

assistenza sanitaria, garantendo così accesso, accoglienza e orientamento del paziente e

potenziando, in tal modo, l’offerta dei servizi sanitari nell’intera Terra di Lavoro”, dichiara Zannini

(De Luca Presidente).

Saranno affidati congiuntamente i servizi di progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di

nuova edificazione o di ristrutturazione di edifici pubblici da destinare a Case della Comunità,

attraverso soluzioni ecosostenibili, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché

soluzioni che privilegiano il riciclo dei materiali, volte al raggiungimento di elevati standard

prestazionali, energetici e per la sicurezza.

SI ALLEGA ELENCO COMUNI DOVE SORGERANNO LE 27 CASE DI COMUNITÀ CON AFFIANCO

INDICATI GLI IMPORTI DEI LAVORI A GARA.